Am Dienstag (05.12.) ereignete sich gegen 10.55 Uhr auf der Brunnenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin.

Ibbenbüren (ots) - Die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens öffnete plötzlich die Tür ihres geparkten Fahrzeugs. Eine Radfahrerin, die zur gleichen Zeit an dem Pkw vorbeifuhr konnte nicht ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Nach einer kurzen Unterhaltung fuhr die Fahrerin des Kleinwagens davon, ohne entsprechende Personalien auszutauschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/5914315.