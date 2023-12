In Ladbergen, Ibbenbüren und Westerkappeln haben unbekannte Täter am Wochenende Autos aufgebrochen.

Ladbergen, Ibbenbüren, Westerkappeln (ots) - In Ladbergen schlugen Unbekannte an der Straße Am Hasenkamp die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines schwarzen BMW ein. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (10.12.23), 23.00 Uhr und Montag (11.12.23), 05.10 Uhr. Aus dem Auto wurde ein Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich entwendet.

In Ibbenbüren an der Straße Am Forsthaus hat eine unbekannte Person am Sonntagmorgen um kurz vor 08.00 Uhr ein Auto aufgebrochen. Wie dies gelang, ist unklar. Aus der Mittelkonsole des blauen VW stahl der Unbekannte ein paar Euro. Ein Zeuge entdeckte den Täter, der daraufhin in Richtung Brockwiesenstraße flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,90 Meter groß und schlank. Der Mann trug eine schwarze Jacke, weiße Turnschuhe, eine blaue Mütze und einen schwarzen oder blauen Parker. Er hatte einen Drei-Tage-Bart.

In Westerkappeln an der Konrottstraße, nahe der Bullterteichstraße, wurde am Sonntag zwischen 02.00 Uhr morgens und 09.00 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines schwarzen Kia eingeschlagen. Unbekannte Täter stahlen daraus 20 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesen Autoaufbrüchen und nimmt Hinweise entgegen. Für Ladbergen bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515, für Ibbenbüren und Westerkappeln bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.