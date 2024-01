Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag (28.12.), 18.00 Uhr bis Freitag (29.12.), 07.30 Uhr einen Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Steinfurt (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge, haben die Täter zunächst den Automaten an der Straße "An der Buddenkuhle" in Höhe des dortigen Campingplatzes auf noch unbekannte Art und Weise aus der Verankerung gerissen. Anschließend transportieren sie den Automaten bis zu einem Seitenstreifen in Höhe der Overbecker Straße 23. Dort bemerkte ein Zeuge am Freitagmorgen den aufgebrochenen Automaten.



Die Täter entwendeten aus dem Zigarettenautomaten Bargeld in unbekannter Höhe und diverse Zigarettenschachteln.



Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.