In der Innenstadt ist ein Auto gestohlen worden.

Lengerich (ots) - Der Wagen war am Mittwochabend (20.12.23) gegen 21.30 Uhr auf einen Parkplatz an der Bahnhofstraße 20 abgestellt worden. Der Zugang zum Parkplatz erfolgt über die Raiffeisenstraße. Am Donnerstag (21.12.23) um 0.30 Uhr stellt die Geschädigte den Diebstahl fest. Es handelt sich um einen blaue Toyota Auris mit dem amtlichen Kennzeichen BF-CB 8888.

Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des Wagens liegt im fünfstelligen Eurobereich. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen, oder wer hat auffällige Beobachtungen am Tatort gemacht? Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.