Am Freitag (01.12.2023) in der Zeit von 12.00 bis 14.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Sternenweg.

Lengerich (ots) - Täter haben die Haustür aufgebrochen und im Haus sämtliches Mobiliar geöffnet und durchwühlt.

Nach jetzigem Erkenntnisstand stahlen die Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu melden.