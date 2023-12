An der Bahnhofstraße hat sich am Freitagmorgen (22.12.23) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Lengerich (ots) - Gegen 08.05 Uhr fuhr eine 93-jährige Autofahrerin aus Lengerich mit einem blauen Opel Corsa auf der Bahnhofstraße in Richtung Lienen. An der Einmündung mit der Straße An der Mühlenbreede fuhr sie ersten Erkenntnissen zufolge über die für sie rote Ampel und erfasste eine 63-jährige Fußgängerin aus Lengerich.

Die 63-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die 93-Jährige blieb unverletzt. Die Bahnhofstraße ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt, die Sperrung dauert an. Der Verkehr wird umgeleitet. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist im Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.