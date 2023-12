Am Mittwoch (13.12.23) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 20.35 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Steinfurt (ots) - Sie hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten das gesamte Haus. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ist bekannt, dass die Täter diverse persönliche Sachen und eine Gartenbrunnenpumpe gestohlen haben.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.