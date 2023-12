Zwei Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (19.12.) einen Zigarettenautomaten am Wellbergener Damm, Ecke Danziger Straße, ersten Ermittlungen zufolge aufgesprengt.

Steinfurt (ots) - Anwohner hörten gegen 02.50 Uhr einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sahen, stellten den defekten Zigarettenautomaten fest. Die Anwohner sahen noch zwei Männer, die vom Tatort in Richtung Innenstadt flüchteten.



Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 1.70 Meter bis 1.75 Meter groß, hatten eine dünne Statur und waren dunkle gekleidet.



Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Auf welche Art und Weise die Täter den Automaten aufgesprengt haben, ist noch unklar.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.