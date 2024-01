Unbekannte sind am Dienstag (02.01.24) in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.05 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An den Quellen, Ecke Sperlingstraße eingestiegen.

Ochtrup (ots) - Die Täter hebelten eine Terassentür auf, um so in das Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie diverse Schubladen und entwendeten nach ersten Ermittlungen vier goldene Armbanduhren. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.