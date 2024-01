Am Montag (01.01.) hat es am Gersteweg, zwischen Dinkeweg und Weizenweg gebrannt.

Steinfurt (ots) - Anwohner entdeckten gegen 05.00 Uhr, dass ein Gartenschuppen lichterloh in Flammen stand. In dem Gartenschuppen war Brennholz gelagert. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz und konnte den Brand löschen. Der Gartenschuppen sowie zwei angrenzende Hecken wurden zerstört. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.



Wie der Brand entstand, ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, denen im Bereich des Gerstewegs etwas Besonderes aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.