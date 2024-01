Unbekannte Täter haben an der Münsterstraße und der Basilikastraße zwei Pkw aufgebrochen.

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Mittwoch (27.12.), 22.30 Uhr bis Donnerstag (28.12.), 08.00 Uhr haben Unbekannte an einem weißen Mercedes W 124 die hintere Tür der Beifahrerseite aufgebrochen. Aus dem Inneren des Fahrzeugs stahlen die Täter eine Sony Playstation 5, einen dazugehörigen Controller, drei Spiele für die Playstation sowie einen Bildschirm der Marke Samsung im Gesamtwert von geschätzt 700 Euro.



In der Zeit von Donnerstag (28.12.), 20.00 Uhr bis Freitag (29.12.), 09.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Toyota ein. Das Fahrzeug war an der Münsterstraße auf einem Parkplatz zwischen den Straßen Welkinghove und Christianstraße abgestellt. Aus dem Auto wurde ein Golfschläger und ein geringer einstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Schaden liegt bei geschätzt etwa 1.650 Euro.



Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.