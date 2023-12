Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (13.12.), 17.00 Uhr und Donnerstag (14.12.), 07.30 Uhr die Scheibe eines Renault Master eingeschlagen.

Rheine (ots) - Der Fahrer stellte das Fahrzeug am Mittwoch auf der Straße Hörstkamp ab, im Einmündungsbereich mit dem Hertaweg. Als der Fahrer am Donnerstagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er den Schaden an der Fahrertür fest. Aus dem Inneren des Autos entwendeten die Täter den Fahrzeugschein. Die Schadenshöhe am Renault liegt ersten Schätzungen zufolge bei 300 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.