Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag (18.12.) auf der Brückenstraße ereignet.

Steinfurt (ots) - Zwei Fahrzeuge kollidierten und die Insassen wurden schwer verletzt.



Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-jähriger Mann aus Rheine gegen 15.55 Uhr mit einem BMW auf der Brückenstraße in Fahrtrichtung Mesum. In einer Rechtskurve geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem VW Transporter zusammen, der in Richtung Elte fuhr.



Der 30-jährige Rheinenser sowie die beiden Insassen des VW Transporters, zwei Männer im Alter von 51 und 32 Jahren aus Rheine, wurden schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Brückenstraße voll gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 32.000 Euro.