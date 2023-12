Am Sonntag (10.12.23) waren in der Zeit von 13.00 Uhr bis 23.40 Uhr Bewohner eines Einfamilienhauses an der Basilikastraße unterwegs.

Rheine (ots) - In dieser Zeit haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft, das zwischen Bevergerner Straße und Wietkamp liegt. Sie durchsuchten die Räume nach Beute.

Was die Täter alles entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genau fest. Es wurde aber unter anderem hochwertiger Schmuck gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat können bei der Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 gemeldet werden.