Am Montagmorgen (11.12.23) gegen 04.40 Uhr wurde die Polizei Rheine zu einer Bäckerei an der Breiten Straße in Rheine gerufen.

Rheine (ots) - Dort hatte der Zulieferer einen Einbruch festgestellt. Gewaltsam wurde eine Hintereingangstür geöffnet. Ein Tresor wurde aufgebrochen und augenscheinlich auch geleert.

Der genaue Tatzeitraum und die genaue Schadens- und Beutehöhe stehen noch nicht fest. Wer Angaben zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine unter 05971/938-4215.