Bisher unbekannte Täter sind in Rheine zwischen Montag (25.12.2023) 09.00 Uhr und Dienstag (26.12.2023) 18.30 Uhr in ein Wohnhaus eingestiegen.

Rheine (ots) - In dem Gebäude in der Ochtruper Straße, zwischen Hünenborgstraße und Bahndamm, schlugen die Unbekannten das Glas der Terrassentür ein. In dem Haus durchwühlen sie die Räume und entwendeten Bargeld und Uhren. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15 zu melden.