Am Samstag (09.12.) ist es im Kreuzungsbereich Rheiner Straße / Am Flöddert / Hohe Heideweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Rheine (ots) - Ein 76-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der 76-jährige Rheinenser fuhr gegen 18.00 Uhr auf dem Radweg der Rheiner Straße in Richtung B481. Im Kreuzungsbereich mit den Straßen Am Flöddert / Hohe Heideweg fuhr der Mann ersten Ermittlungen zufolge unvermittelt über die Kreuzung und kollidierte dort mit dem VW Golf eines 31-Jährigen aus Rheine. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200 Euro.