Nach Diebstählen mehrerer E-Bikes Anfang Dezember in Rheine - zwei Räder der Marke Gazelle aus einer Garage - konnte die Polizei nun einen 41-jährigen Mann festnehmen.

Rheine (ots) - Der Beschuldigte steht unter dringendem Verdacht, für diese und weitere Diebstähle verantwortlich zu sein. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Beamten konnten den Mann dank des wichtigen Hinweises einer Zeugin dingfest machen. Die Frau hatte zwei verdächtige Personen beobachtet, die in Rheine mit Gazelle-E-Bikes in einen Zug stiegen. Sie informierte die Polizei und übermittelte Fotos der mutmaßlich gestohlenen Räder. Das zuständige Kriminalkommissariat konnte dann sicher feststellen, dass es sich um die E-Bikes aus dem oben genannten Diebstahl handelte.

Die Beamten ermittelten weiter und identifizierten schließlich eine Person, die ihren Wohnsitz in Rheine hat und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Über diese Person, die als Tathelfer in Frage kommt, wurde schließlich der Aufenthaltsort des 41-jährigen Beschuldigten, der keinen festen Wohnsitz hat, ermittelt. Er wurde festgenommen.

Der 41-Jährige ist ebenfalls polizeilich bekannt. Ein bereits im September in Rheine entwendetes Fahrrad konnte am Aufenthaltsort des Beschuldigten sichergestellt werden. In Zusammenhang mit weiteren Diebstahldelikten besteht ein Tatverdacht gegen den 41-Jährigen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

An dieser Stelle dankt die Polizei ausdrücklich der aufmerksamen Zeugin, deren Hinweis zur Aufklärung der E-Bike-Diebstähle führte.