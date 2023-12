Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (13.12.) auf der Salzbergener Straße wurde ein Radfahrer leicht verletzt.

Steinfurt (ots) - Der 8-jährige Rheinenser fuhr mit seinem Fahrrad gegen 07.55 Uhr auf dem Radweg der Salzbergener Straße in Richtung Salzbergen. In Höhe der Einmündung Thiemauer wollte eine 61-jährige Emsdettenerin, die ebenfalls die Salzbergener Straße Richtung Salzbergen befuhr, mit ihrem VW Golf nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Radfahrer, der ersten Ermittlungen zufolge ohne Licht unterwegs war. Es kam zur Kollision, der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch mal alle Verkehrsteilnehmer: Machen Sie sich in der dunklen Jahreszeit sichtbar. Reflektierende Westen oder Streifen erhöhen die Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern erheblich. Darüber hinaus sollte natürlich am Fahrrad immer die Beleuchtung eingeschaltet sein, und das Rad sollte technisch in einem einwandfreien Zustand sein.