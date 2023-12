Am Donnerstagmorgen (19.12.) hat es im Bereich Hovestraße / Kardinal-Galen-Ring einen Verkehrsunfall gegeben.

Rheine (ots) - Gegen 07.15 Uhr wollten Beamte eines Streifenwagens einen Mercedes kontrollieren. Als die Beamten am Fahrzeug des Mannes waren, fuhr dieser los. Die Polizisten verfolgten ihn. Im Kreuzungsbereich Hovestraße / Kardinal-Galen-Ring missachtete der Fahrer dann eine für ihn rot zeigende Ampel. Der Mann bog nach rechts in den Kardinal-Galen-Ring ab und kollidierte dabei mit einem Citroen C 3, einer 53-jährigen Frau aus Hörstel. Sie verletzte sich dabei leicht.

Der Mercedes-Fahrer setzte trotz des Unfalls seine Fahrt fort. Er konnte kurz danach auf der Elter Straße gestoppt werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 57-jährigen Rheinenser. Die weiteren Ermittlungen dauern an.