Am Dienstag (12.12.) ist es auf dem Lingener Damm gegen 18.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein blauer VW Polo Verkehrszeichen beschädigte.

Rheine (ots) - Der Fahrer des VW Polo fuhr auf dem Lingener Damm. In Höhe des Altenwohnheims "Scheipers Hof" überfuhr er die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte der Unbekannte die darauf befindlichen Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, konnte sich jedoch nicht das Kennzeichen des blauen VW Polo merken. Nach Angaben des Mannes befanden sich mehrere weitere Zeugen vor Ort.

Deshalb sucht die Polizei die Unfallzeugen, die weitere Angaben zum VW Polo oder auch zum Fahrer geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.