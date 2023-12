Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Flaßkamp verschafft.

Steinfurt (ots) - Der Einbruch geschah am Mittwoch (13.12.23) in der kurzen Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus, das nahe der Kreuzung Flaßkamp/Wiemelfeldstraße liegt. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Entwendet wurde Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Bewohner, die sich im Außenbereichdes Hauses aufhielten, wurden durch Hundegebell auf die Einbrecher aufmerksam. Als sie nachschauten, waren die Täter bereits geflohen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter 02551/15-4115.