Am Dienstag (26.12.2023) kam es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Veltruper Kirchweg zu einem Brand.

Steinfurt (ots) - Ein Bewohner des Hauses wurde am Morgen um etwa 09.00 Uhr durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Der Rauch kam aus einer Wohnung im 6.Obergeschoss und zog durch den Hausflur. Er alarmierte direkt die Feuerwehr.

In der Wohnung einer 29-jährigen Steinfurterin war eine Matratze in Brand geraten. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Ursache hierfür ist bislang unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.