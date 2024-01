Am Freitag (29.12.) haben Unbekannte versucht die Mitarbeiterin eines Supermarktes am Baumgarten zu überfallen.

Steinfurt (ots) - Die Frau stieg gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz Baumgarten in ihr Fahrzeug. Von dort wollte sie über den Parkplatz auf die Horstmarer Straße fahren. In Höhe des Schnellrestaurants Kochlöffel fuhr plötzlich eine schwarze Mercedes Limousine hervor und nahm der Frau die Vorfahrt. Der Mercedes blieb vor dem Auto der Supermarktmitarbeiterin stehen. Plötzlich schlug eine unbekannte Person die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. Die Frau hat daraufhin Gas gegeben und konnte an dem stehenden Fahrzeug vorbeifahren und flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die vor allem Angaben zu der schwarzen Mercedes Limousine machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.