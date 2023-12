Am Sonntag (24.12.2023) ereignete sich um 10.15 Uhr auf dem Handarper Esch in Höhe Hausnummer 5 ein schwerer Verkehrsunfall.

Westerkappeln (ots) - Anwohner hörten einen lauten Knall und liefen aufgrund dessen zur Straße. Hier stellten sie den verunfallten Seat Ibiza fest. Der Fahrer des Seats befuhr den Handarper Esch in Fahrtrichtung Velpe und kam in Höhe der Hausnummer 5 nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr erst ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der 24-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch eingesetzte Rettungskräfte betreut. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Westerkappelner in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.