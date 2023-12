Bei einem Verkehrsunfall ist eine 42-jährige Frau aus Westerkappeln am Dienstag (19.12.23) schwer verletzt worden.

Westerkappeln (ots) - Ein 27-jähriger Autofahrer aus Hopsten fuhr um kurz vor 09.00 Uhr mit einem Lieferwagen aus Richtung Tecklenburg kommend auf der L597/Zum Habichtswald. Er wollte dann nach links abbiegen, um an der Anschlussstelle Lotte auf die A30 aufzufahren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die 42-jährige Autofahrerin, die mit einem schwarzen Kia geradeaus in Richtung Tecklenburg fuhr.

Es kam zur Kollision. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 18.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung wurde die Unfallstelle zeitweise gesperrt.