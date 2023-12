Am Mittwoch (13.12.23) in der Zeit von 17.55 Uhr bis 21.30 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Osnabrücker Straße verschafft.

Steinfurt (ots) - Die Einbrecher schoben die Rollläden einer Terrassentür hoch und öffneten diese gewaltsam. Zudem wurde der gesamte Strom im Haus abgeschaltet. Im gesamten Hause wurde das Mobiliar geöffnet und durchwühlt.

Was entwendet worden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt. Wer Hinweise zur Tat gegeben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.