Unbekannte sind am Mittwoch (03.01.2024) in ein Tabakwarengeschäft an der Heerstraße, zwischen dem Merschweg und der Erich-Schröer-Straße eingestiegen.

Westerkappeln (ots) - Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete gegen 03.10 Uhr, dass dort ein Alarm ausgelöst wurde.

Die Täter schlugen nach ersten Ermittlungen die Glastür des Tabakwarengeschäfts ein. Aus dem Laden entwendeten sie dann Zigarettenpackungen und Füllungen für E-Shishas. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/5 91 43 15.