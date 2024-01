Am Sonntag (31.12.2023) hat es in Westerkappeln gegen 01.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Lotter Straße gegeben.

Steinfurt (ots) - Ein 62-Jähriger aus Lotte war mit seinem Mercedes ML in der Bauerschaft Sennlich Richtung Westerkappeln unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der Mann aus noch ungeklärter Ursache weiter geradeaus.



Das Auto stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.



Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 10.000 Euro.