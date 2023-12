Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (11.12.), 21.15 Uhr und Dienstag (12.12), 09.20 Uhr an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht, die an der Bucholtzstraße abgestellt waren.

Wettringen (ots) - Die Fahrzeuge waren am Straßenrand der Bucholtzstraße, zwischen der Lükenstiege und der Frankostraße, abgestellt. An einem weißen Skoda Fabia sowie an einem grauen VW Bora schlugen die Täter die Scheiben der Beifahrerseiten ein und verschafften sich so Zugang zu den Fahrzeugen. Aus dem Skoda Fabia entwendeten die Täter einen Rucksack, in dem sich ein Laptop und Unterlagen befanden. Im VW Bora durchwühlten die Unbekannten das Handschuhfach, entwendet wurde hier nichts. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.