null.

Stade (ots) - 1. Buden auf dem Stader Weihnachtsmarkt aufgebrochen



Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22:00 h und 10:40 h auf dem Stader Weihnachtsmarkt am Pferdemarkt angegangen.

Bei einer Glühweinbude haben der oder die Täter gewaltsam die Vorbaurollläden hochgeschoben und konnten dann so in die Bude einsteigen.

Hier wurden eine geringe Menge Wechselgeld sowie ein MAKITA Baustellenradio und diverse Flaschen mit Alkohol entwendet.



Bei einem zweiten Getränkestand versuchten die Unbekannten ebenfalls die Rollläden hochzuschieben, scheiterten aber bei dem Versuch und mussten hier unverrichteter Dinge aufgeben.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.



2. Wohnungseinbrecher in Buxtehude



In der Zeit zwischen Mittwoch, den 06.12., 00 h und Samstag, den 09.12., 20:20 h haben unbekannte Einbrecher in Buxtehude im Schützenhofweg das Küchenfenster einer dortigen Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus aufgebrochen und konnten dann so in die Innenräume einsteigen.



Hier wurden anschließend im Schlafzimmer diverse Schubladen und Schränke durchwühlt.



Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.



Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.