Vom vergangenen Mittwochmittag, 12 Uhr, bis zum Donnerstag, 14:30 Uhr, haben bisher unbekannte Einbrecher in Freiburg in der Straße Am Bassin gleich drei mal zugeschlagen.

Stade (ots) - Der oder die unbekannten Täter haben eine Reitanlage aufgesucht. Nach dem Aufbrechen einer Eingangstür wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurde eine weitere Tür zu einer Kammer und ein Schrank aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht bisher nicht fest.



Außerdem haben die Täter einen Schießstand aufgesucht. Auch hier wurden die Eingangstür und im Inneren weitere Türen aufgebrochen. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist bisher nicht bekannt.



Zudem wurde ein Kindergarten aufgesucht. Hier haben der oder die Täter ein Fenster aufgebrochen und konnten so in das Gebäude gelangen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob dabei etwas erlangt wurde, steht bisher nicht fest.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Freiburg unter der Telefonnummer 04779-926920 entgegen.