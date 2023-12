1. Einbrecher dringen in Buxtehuder Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen In der Zeit zwischen Donnerstag, den 21.12., 19:10 h und Montag, den 25.12., 17:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Straße "Westfleth" auf den Balkon einer dortigen Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus gelangt und haben die Balkontür aufgehebelt.

Stade (ots) - So in die Wohnung eingedrungen, wurden diverse Räume durchwühlt und dabei vermutlich Schmuck entwendet.

Die genaue Schadenhöhe kann derzeit noch nicht angegeben werden, zunächst dürfte sie sich auf mehrere hundert Euro belaufen.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.



2. Einbrecher in Himmelpfortener Bäckereifiliale



Unbekannte haben sich in der Zeit von Montag, den 25.12., 13:00 h bis Dienstag, den 26.12., 06:00 h in Himmelpforten in der Hauptstraße an die Gebäuderückseite einer dortigen Bäckereifiliale begeben und dort eine Fensterscheibe eingeschlagen.



Durch die Öffnung konnten der oder die Täter dann ins Innere einsteigen und die Verkaufsräume durchsuchen.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute gelang anschließend unerkannt die Flucht.



Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.