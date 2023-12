1.

Stade (ots) - Vom vergangenen Samstag, 12 Uhr, bis zum gestrigen Morgen, 08 Uhr, kam es in Oldendorf zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft.



Der oder die unbekannten Einbrecher konnten ein Fenster aufbrechen und so in das Geschäft gelangen. Im Inneren entwendeten die Täter aus einer Kasse eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Oldendorf unter der Telefonnummer 04144-606410 entgegen.



Auch in Himmelpforten kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft.

Vom vergangenen Montagabend, 18 Uhr, bis zum Dienstagmorgen um 10 Uhr haben bisher unbekannte Einbrecher in der Schmiedestraße einen Auto-Waschpark aufgesucht.



Der oder die Täter konnten hier eine Tür zu einem Technikraum aufbrechen. Dort gelangten sie an die Rückseite der angebrachten Münzautomaten. Auch hier wurde eine Tür aufgebrochen, so dass die Täter eine geringe Menge Bargeld erbeuten konnten.



Außerdem gelangten die Einbrecher an einen Schlüssel für die Staubsauger-Automaten. Aus diesen konnten sie dann das Münzgeld erbeuten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144-606080 entgegen.



2.



Vom vergangenen Freitag, 10 Uhr, bis zum gestrigen Mittwochmittag, 13 Uhr, kam es in Buxtehude zu einem Wohnungseinbruch in der Kurt-Schumacher-Straße.



Hierbei gelang es dem Einbrecher über die Balkone des Mehrfamilienhauses auf den Balkon im 2. OG zu klettern. Dort konnte der Täter die Balkontür aufbrechen und gelangte so in die Wohnung. Die Wohnung wurde nach Diebesgut durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht bisher nicht fest.

Danach kletterte der Einbrecher über den Balkon wieder runter.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 entgegen.