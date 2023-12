Vom vergangenen Sonntag, 12 Uhr, bis zum gestrigen Dienstag, 18 Uhr, kam es in Harsefeld zu einem Einbruch in ein Wohn- und Bürogebäude.

Stade (ots) - Der oder die Täter konnten in der Straße Elsterhorst eine Tür aufbrechen und gelangten so in das als Wohn- und Bürogebäude genutzte Objekt. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei haben die Täter eine geringe Menge Kleingeld und eine Uhr aufgefunden und gestohlen.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Harsefeld unter der Telefonnummer 04164-888260 entgegen.