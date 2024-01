1. Tageswohnungseinbrecher in Himmelpforten Am gestrigen Neujahrstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseibrecher in Himmelpforten im Weidenkamp das Kellerfenster eines dortigen Einfamilienhauses aufgedrückt und sich so Zugang zu den Innenräumen verschafft. Im gesamten Haus wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und dabei vermutlich einer geringe Menge Bargeld und Schmuck zusammen mit einem Möbeltresor entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Stade (ots) - Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.



2. Einbrecher in Wischhafener Autohaus



Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, den 22.12.2023, 12:00 h und Dienstag, den 02.01.2024, 06:00 h auf das Gelände des Autohauses Meyer in Wischhafen gelangt und haben dort eine Halle und mehrere Container aufgebrochen.

Aus einem Werkzeugraum konnten der oder die Unbekannten dann diverse Arbeitsgeräte der Marken MAKITA und BOSCH erbeuten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder sonstige sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.