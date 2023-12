Kühlschrank an der K 2

© Kühlschrank an der K 2

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 06.12., 03:30 h und Freitag, den 08.12., 07:20 h in Fredenbeck im Schwinger Steindamm am Waldrand des dortigen Landschaftsschutzgebietes einen gebrachten Kühlschrank entsorgt.

Stade (ots) - Der oder die Täter haben das Küchengerät unmittelbar an der Kreisstraße 2 ausgeladen und abgestellt und sind dann unbemerkt davongefahren.



Gegen den oder die Unbekannten wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Abfallgesetz ermittelt.



Die Polizei Fredenbeck sucht nun Zeugen und bitte um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04149-933510.



Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.