1. Unbekannte geben sich in Mulsum als Beauftragte von DHL aus und entwenden Pakete

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben sich am Mittwochvormittag zwischen 10:30 h und 11:00 h in Mulsum zum dortigen Postshop begeben und sich als Beauftragte bzw. Paketboten von DHL ausgegeben.

Mit einem Handscanner wurden die in der Filiale hinterlegten Pakete abgescannt und anschließend in einen weißen Transporter mit der Aufschrift "Miet Mich" mit Kennzeichen DD-? verladen.

Anschließend sind die Unbekannten dann davongefahren.

Aufgefallen ist der Fall erst, als der richtige Postbote die Pakete auf seiner Tour abholen wollte.

Ein Teil der Pakete wurde im Bereich Behrste/Estorf aufgerissen aufgefunden.

Was daraus entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Zeugen, die das Fahrzeug oder die falschen DHL-Boten beobachtet haben oder die möglicherweise das komplette Kennzeichen abgelesen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606410 bei der Oldendorfer Polizeistation zu melden.



2. Einbrecher in Drochtersener Mehrfamilienhaus



Bisher unbekannte Einbrecher sind am Donnerstagabend zwischen 20:07 h und 20:15 h in Drochtersen in der Straße "Am Elbdeich" in eine Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus eingebrochen, nachdem zuvor mit einem Stein eine Türscheibe eingeworfen werden konnte.

Im Inneren wurden dann sämtlich Wohnräume durchsucht. Anschließend gelang es den Unbekannten noch sich Zugang zu einer Nachbarwohnung zu verschaffen und diese ebenfalls nach brauchbarer Beute zu durchsuchen.

Hier wurde der Täter dann durch die anwesenden Bewohner angesprochen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob und was nun tatsächlich gestohlen werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro beziffert.



Hinweis bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.



3. Einbruch in Grünendeich



Im Alten Land in Grünendeich in der Straße Mojenhörn haben sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 09:00 h und 18:30 h nach dem Aufhebeln der Eingangstür Zutritt einer einem dortigen Wohnhaus verschafft und dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Auch hier ist derzeit noch nicht bekannt, ob und was dabei entwendet wurde.

Der Schaden dürfte sich daher zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.



Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkrichen unter 04142-898130.