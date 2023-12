1. Unbekannte zerstechen Reifen und beschädigten geparkte Autos in Freiburg und Krummendeich Bisher unbekannte Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Freiburg in der Straße "An der Börne", in Krummendeich alle vier Reifen eines dort geparkten VW-Passat zerstochen. In der Landstraße in Krummendeich wurde der linke Vorreifen eines abgestellten PKW zerstört.

Stade (ots) - In Freiburg in der Hans-Mügge-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag den rechten Vorderreifen eines Autos beschädigt sowie die linke Seite mit Farbspray beschmiert.

In der Neuen Straße in Freiburg wurde ein geparkter Mercedes geöffnet und das Radio aus der Verankerung gerissen.



Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.



2. Einbrecher dringen in Haus in Düdenbüttel ein



Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, den 13.12., 16:00 h und Sonntag, den 17.12., 15:00 h in Düdenbüttel in der Röthkampstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Rückseite ein Fenster aufgebrochen.



So in das Gebäude gelangt, wurde dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsucht.



Ob und was dabei erbeutete werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.



Der Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.