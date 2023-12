(bae)Am Vormittag des 29.12.2023 wurde durch einen 56-jährigen Stadthäger folgender Sachverhalt angezeigt.

Er sei am Morgen auf dem Weg gewesen um Brötchen zu kaufen.

Im Bereich der Teichstraße, in einem Bereich, der nur für Fußgänger zugänglich sei, hätten ihn von hinten, mindesten zwei Personen festgehalten.

Diese habe er nicht sehen können.

Von vorne sei eine weitere Person auf ihn zugekommen. Diese könne er nur als schwarz vermummt beschreiben.

Durch diese sei ihm ein Messer an den Hals gehalten worden, daraufhin habe er seine Geldbörse ausgehändigt. In dieser hätten sich unter anderem 400 Euro in bar befunden.

Nach der Tat habe er erst versucht die Täter noch zu verfolgen, sei aber gescheitert, dann sei er selbstständig zur Polizei gegangen um die Anzeige zu erstatten.

Die Tat selber habe sich gegen 07:10 Uhr ereignet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten.