(bae)Am 09.12.2023 wird durch eine 48-jährige Stadthägerin folgendes auf der Wache der Polizei mitgeteilt.

Stadthagen (ots) - Die Dame machte sich Sorgen.

Sie gab an, dass sie am Sonntagmorgen, 03.12.2023, frische Schuhspuren im Schnee entdeckt habe.

Diese Spuren befänden sich im Garten ihres Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße und führten zu diversen Türen und Fenstern. Die Spuren könnten nicht von andren Familienmitgliedern stammen.

Weiterhin habe sie am Freitag, 08.12.2023, einen seltsamen Telefonanruf erhalten.

Ein, ihr unbekannter Mann, habe sie angerufen und versucht Informationen zu erfragen.

Die Stadthägerin habe keine Informationen herausgegeben, aber im Zusammenhang mit den Spuren im Schnee machte sie sich nun doch Sorgen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, konnte noch nicht geklärt werden.

In diesem Zusammenhang der Hinweis seitens der Polizei, wer verdächtige Feststellungen macht, kann sich jederzeit mit seiner örtlichen Dienststelle in Verbindung setzten, weiterhin besteht die Möglichkeit sich von der Polizei beraten zu lassen.

Hierfür kann man sich gerne bei der Dienststelle in Nienburg melden, dort ist ein Präventionsteam angesiedelt, das Beratungen anbietet.