(bae)Am Samstag, 09.12.2023 wird bei der Polizei in Stadthagen folgender Sachverhalt bekannt. Ein 52-jähriger Hagenburger meldet eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Er gibt an, dass er am heutigen Tage festgestellt habe, dass an seinem Pkw, VW Passat das rechte Rücklicht beschädigt worden sei. Der Hagenburger hatte bereits selbstständig ermittelt, dass sich der Unfall in Hagenburg, bei der Bäckerei am Cord-Bothe-Platz ereignet haben muss. Hier habe er am Donnerstag und am Freitag, 07.12.und 08.12.2023, morgens zwischen 08.00 und 09.00 Uhr geparkt. Er sei auch bereits zur Bäckerei gefahren, dort lägen Scherben, die zu seinem beschädigten Rücklicht passen würden. An welchem Tag sein Rücklicht beschädigt worden sei, könne er aber nicht weiter eingrenzen. Bei den Scherben vor der Bäckerei handelt es sich, nach Einschätzung der Polizei, tatsächlich um Teile des Rücklichtes des Hagenburgers. Zeugen, die an den fraglichen tage Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hagenburg (ots) - Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/ 9822-0

Fax: 05721/ 9822-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/





Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell