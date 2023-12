Die Beamten der Polizeiwache Siegburg staunten nicht schlecht, als sie letztes Wochenende einen 28-Jährigen aus Bad Honnef auf einem E-Roller auf der Autobahn 3 (A3) in Höhe Hennef-Dambroich antrafen.

Hennef (ots) - Autofahrer hatten den Mann gemeldet, der gegen 01.30 Uhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug den Standstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt befuhr.



Der junge Mann, der nach eigenen Angaben in Hennef den Bus verpasst und sich deshalb einen Leihroller genommen hatte, wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung mit zur Polizeiwache genommen. Dem augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem hatte er zwei verbotene Einhandmesser, einen Schlagring und einen Beutel mit einer unbekannten Substanz, vermutlich Drogen, bei sich.



Ermittlungsverfahren wegen des Verkehrsdeliktes, dem Verstoß gegen das Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Zu den Gründen, warum er mit dem E-Roller über die Autobahn gefahren war, gab er an, dass er nur diesen Weg nach Bad Honnef kenne.



Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen äußerte der 28-Jährige mehrfach, dass er sich unter Umständen etwas antun werde. Die Beamten zogen einen Arzt und einen Vertreter der Ordnungsbehörde hinzu, die den jungen Mann in ein Krankenhaus einwiesen. (Bi)