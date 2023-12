Am Dienstagabend (19.

Troisdorf (ots) - Dezember) kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Mülheimer Straße / Kölner Straße / Sieglarer Straße in Troisdorf, bei dem eine 70-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem PKW die Kölner Straße in Richtung Mülheimer Straße. Im Einmündungsbereich, der durch Ampeln geregelt wird, beabsichtigte er bei Grünlicht nach links in die Sieglarer Straße abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei die 70-Jährige, die ebenfalls bei Grünlicht, die Fußgängerfurt von der Kölner Straße kommend in Richtung Mülheimer Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die 70-Jährige leicht verletzt. Da der Fahrzeugführer selber als Arzt berufstätig ist, übernahm er die Erstversorgung der Seniorin und brachte sie nach der Unfallaufnahme ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 65-Jährigen ein. (Re)