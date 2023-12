Seit Anfang Dezember leitet Polizeihauptkommissarin Bernadette Leßmann die Polizeiwache Sankt Augustin.

Sankt Augustin (ots) - Damit hat sie Polizeihauptkommissar Ralf Madronte abgelöst, der nach 41 Dienstjahren seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat.



Frau Leßmann begann 1993 ihre polizeiliche Karriere. Nach einer dreijährigen Ausbildung versah sie am Köln/Bonner Flughafen als Wachdienstbeamtin ihren Dienst, bis sie 1997 auf die Polizeiwache in Köln Mühlheim wechselte. Nach rund sechs Jahren entschied sie sich für das Studium bei der Polizei, was sie erfolgreich absolvierte. Im Rahmen ihres Studiums lernte sie den Rhein-Sieg-Kreis kennen, in den sie es nach dem dreijährigen Studium auch verschlug. Nach 10 Jahren als Wachdienstführerin in der Polizeiwache Siegburg und später Dienstgruppenleiterin in den Polizeiwachen Hennef, Sankt Augustin und schließlich wieder Siegburg, tritt die 47-Jährige ihre neue Aufgabe als Wachleiterin an.



Sie dankt ihrem Vorgänger Ralf Madronte für die geleistete Arbeit und freut sich auf die neue Herausforderung. "Durch meine langjährige Tätigkeit als Dienstgruppenleiterin in Sankt Augustin sind mir die örtlichen Begebenheiten und der ein oder andere Kollege durchaus bekannt. Ich freue mich auf den neuen Aufgabenbereich, die neuen Kolleginnen und Kollegen und die Ordnungspartnerschaften."

Privat verbringt die 47-Jährige ihre Freizeit gerne mit Sport, Reisen und Wandern. (Re)