Am Dienstag (05.

Siegburg (ots) - Dezember) wurde eine 35-jährige Siegburgerin um rund 3.000 Euro betrogen. Gegen 12:00 Uhr erhielt sie einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes aus. Der Unbekannte, der nur auf englischer Sprache kommunizierte, gaukelte der 35-Jährigen vor, dass ihr Konto gehackt worden sei. Um die vermeintlichen "Hacker" zu identifizieren, müsse die Siegburgerin eine App herunterladen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Mit dem Herunterladen, der von dem Betrüger genannten App, wurde ein Sicherheitscode auf dem Handy der Geschädigten sichtbar, den sie dem Unbekannten mitteilen sollte. Im Ergebnis wurde offenbar auf diese Weise der Zugang zu ihrem Handy freigeschaltet. Im Folgenden wurden mehrere Überweisungen in einer Höhe von knapp 1.500 Euro von ihrem Online-Banking getätigt. Darüber hinaus brachte der Unbekannte die 35-Jährige dazu, Guthabenkarten in einem Wert von 1.500 Euro zu kaufen. Die Codes der Karten, mit denen der Betrag eingelöst werden kann, sollte sie dann dem Tatverdächtigen übermitteln. Der vorgeschobene Grund hierfür sei, dass so die "Hacker" überführt werden können. Auch dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach. Als das Gespräch beendet worden war, wurde die Siegburgerin stutzig und erstattete Anzeige.



Hinweise der Polizei:



Sollten Sie solche Supportanrufe erhalten, notieren Sie, soweit im Display des Telefons zu sehen, die angezeigten Rufnummern. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Gesprächspartner ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten). Geben Sie keine persönlichen Daten wie Kennwörter o.Ä. preis. Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. (Re)