Am Mittwoch (13. Dezember) wurde die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung an der Straße "Hummerich" in Niederkassel-Mondorf entsandt.

Niederkassel (ots) - Als die Polizisten eintrafen, war die Wohnung bereits durch die Feuerwehr gelüftet worden. Der 54-jährige Bewohner war nach eigenen Angaben unverletzt. Ein Nachbar des 54-Jährigen, der bei der freiwilligen Feuerwehr tätig ist, wurde auf den Brand aufmerksam und konnte schmorende Lebensmittel, die sich auf dem Herd befanden, löschen. Durch die Hitzeentwicklung ist eine Glasplatte gesprungen. Zu weiteren Schäden in der Wohnung kam es nicht. Nach Zeugenangaben und der Spurenlage ergeben sich keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich vermutlich um ein versehentliches Einschalten des Herdes gehandelt hat. (Re)