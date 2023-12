Einen äußerst unschönen Heiligabend erlebte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Baumschulweg in Sankt Augustin.

Sankt Augustin (ots) - Als sie am 24. Dezember gegen 21.30 Uhr vom Familienfest nach Hause kam, stellte sie fest, dass ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und ihr Tresor aufgebrochen worden war. In dem Tresor befanden sich Uhren und Schmuck mit mittlerem fünfstelligem Wert.



Die Täter hatten alle Räume, in denen sie Wertsachen vermuteten, nach Beute durchwühlt. Bis auf ein Parfumflakon aus dem Badezimmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Wertsachen entwendet.



Wer hat am 24. Dezember, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr, im Baumschulweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3321.

Hinweise der Polizei:



Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Der nächste Beratungstermin in den Ausstellungsräumen der Polizei findet am 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Bi)