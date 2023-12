Am Donnerstag (30. November) wurde zwischen 09:30 Uhr und 15:20 Uhr in eine Privatwohnung in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen.

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Als die 74-jährige Bewohnerin vom Einkaufen zurückkam, entdeckte sie, dass die komplette Wohnung in der Dahlerhofer Straße durchwühlt worden war. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in die Wohnung. Nach Angaben der Seniorin stahlen die Einbrecher Bargeld in einem vierstelligen Eurobereich sowie hochwertige Schmuckstücke im fünfstelligen Eurobereich. Wer im genannten Tatzeitraum oder im Vorfeld etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3121.

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Die Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 19.12.2023 und 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (KS)