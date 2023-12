Am Dienstag (12. Dezember) kam es in der Wohnung einer 71-jährigen Troisdorferin zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Geldabholer der Betrugsmasche "Falsche Polizisten am Telefon".

Troisdorf (ots) - Die Seniorin blieb dabei unverletzt. Der Täter entkam mit einem hohen fünfstelligen Geldbetrag.



Die Geschädigte wurde am Morgen von einem circa 30 bis 40 Jahre alten, hochdeutsch sprechenden Mann angerufen, der sich als Kriminalbeamter "Stein" ausgab. Er schilderte der 71-Jährigen eine seit vielen Jahren gängige Betrugsvariante: es gäbe eine Einbruchserie in der Straße und die Polizei nähme die Wertsachen potenzieller Opfer nun in Schutzverwahrung.



Die Seniorin machte sich auf den Weg zu ihrer Hausbank und entnahm ihr Barvermögen aus einem Schließfach.



Gegen 13.00 Uhr erschien an der Wohnanschrift in Troisdorf-Oberlar, wie vom Anrufer angekündigt, ein angeblicher Polizist, der das Geld abholen wollte. Die Beute war in mehreren Briefumschlägen verstaut.



Nachdem der Abholer, ein circa 30 Jahre alter und ungefähr 185 cm großer Mann, der komplett schwarz gekleidet war, das Geld eingesteckt hatte, bekam die 71-Jährige Zweifel. Sie forderte die Kuverts zurück und es kam dabei zu einem leichten Gerangel. Der Tatverdächtige lief in Richtung Wohnungstür und die Geschädigte hielt ihn an der Jacke fest. Die Frau bekam einen Stoß, sodass der Täter sich losreißen und flüchten konnte. Verletzt wurde die Seniorin dadurch nicht.



Bei der Auseinandersetzung verlor der Abholer eines der Geldkuverts, welches durch die hinzugerufene Polizei zur Spurensicherung sichergestellt wurde.



Nach Angaben von Zeugen war der Abholer, der mit einem schwarzen Tuch maskiert war und auffällig ausgeprägte, schwarze Augenbrauen hatte, zu Fuß in Richtung der Straße "Im Zehntfeld" geflüchtet.



Wer hat im Bereich der Haberstraße, der Schopenhauerstraße und der Straßen "Im Winkel" sowie "Im Zehntfeld" diese verdächtige Person oder ein dazugehöriges Fahrzeug gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221.



Die Polizei rät: Sehen Sie sich den Film vom Weissen Ring an! Darin wird gezeigt, wie die Täter vorgehen und wie Sie sich schützen können: https://polizei.nrw/medien/ohne-furcht-im-alter-der-falsche-polizist.



Eine Bitte an Angehörige, Nachbarn und Freunde: Informieren Sie sich über die Machenschaften der Telefonbetrüger und sprechen Sie mit Seniorinnen und Senioren darüber. Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder https://weisser-ring.de/Telefonbetrug. Stellen Sie Ihre Erreichbarkeit sicher, sodass Sie im Falle einer möglichen Betrugsanbahnung mit Rat und Tat zur Seite stehen können.



Im Zweifelsfall immer den Polizeiruf 110 wählen!!! (Bi)